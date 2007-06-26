Ющенко: газопроводи в обхід України не зменшать її транзитної ролі

Реалізація проекту «Південний потік» (South Stream) не зашкодить інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам перед відльотом із Стамбула до Києва.

За словами Президента, в ході переговорів щодо побудови нових газо- та нафтопроводів основна тенденція залишається незмінною – місце і роль України як транзитної держави є і будуть залишатися ключовими для Європи. «Нам потрібно міркувати над тим, як цю частку нашої місії закріпити і розвинути», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, світові тенденції свідчать про те, що в наступні роки видобуток і споживання цих енергоресурсів буде збільшуватись. Тому Президент переконаний, що альтернативні маршрути транзиту не будуть зменшувати роль України як транзитера.

«Те, що відбувається сьогодні у Європі з точки зору активізації поставок нафти і газу, Україна знаходиться на важливому чільному місці. Я б сказав, перспектива України росте… Я сьогодні більш оптимістично оцінюю місце України на європейській енергетичній карті», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ВАТ «Газпром» і концерн ENI (Італія) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації проекту «Південний потік», який визначає напрями співпраці двох компаній в галузі проектування, фінансування, будівництва і управління нового газопроводу з Росії до Європи по дну Чорного моря.

Відповідно до документа, морська ділянка «Південного потоку» пройде по дну Чорного моря від російського берега (КС «Берегова») до болгарського. Для будівництва наземної ділянки розглядаються два різні маршрути, які проходять територією країн - членів Європейського Союзу.

"Південний потік" - система газопроводів, яка з`єднає Росію і Європу по дну Чорного моря. Загальна протяжність чорноморської частини газопроводу становитиме близько 900 км, максимальна глибина - більш як 2000 м.

На сьогодні за приєднання до цього проекту висловились Болгарія і Греція.