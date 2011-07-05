Археологи пояснили, чому не можна відбудовувати Десятинну церкву

Спілка археологів України заявляє, що відбудовувати Десятинну церкву не можна не лише через те, що це суперечить міжнародному та українському законодавству, але й тому, що на Старокиївській горі неможливе будівництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ, про це йдеться у листі-заяві спілки, надісланій депутату.

«На щастя, громадськість і київська влада зрозуміли, що відбудова Десятинної церкви неможлива, бо це суперечить законодавству, тому в цьому ми повністю підтримуємо археологів», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, так зване відтворення Десятинної церкви є прямим порушенням норм світового памяткоохоронного законодавства: Міжнародної хартії з консервації і реставрації пам’яток та визначних місць, Хартії з охорони та використання археологічної спадщини, Європейської конвенції з охорони археологічної спадщини, Конвенції ЮНЕСКО про захист світової культурної та природньої спадщини. Її положення вимагають збереження автентичних пам’яток і заперечують реконструкцію (відтворення або створення копій) цих пам’яток.

«Спершу мова йшла про відбудову Десятинної церкви на її колишньому місці. Тепер виникла нова ідея - побудувати іншу церкву не на підмурках Десятинної, але у рамках Старокиївської (Києвої) гори та цього категорично не можна робити», - підкреслив О.БРИГИНЕЦЬ.

Археологи пояснили, що будівництво на горі неможливе, бо Старокиївська гора – всесвітньо відома пам’ятка та ключове місце для вирішення питання про походження Києва. Її територія є заповідною археологічною зоною загальнодержавного значення. Унікальний шар гори містить пам’ятки доби неоліту, трипільського, скіфського та ранньослов’янського часів, язичницький могильник, князівські палаци, ремісничі майстерні та братську могилу захисників Києва 1240 року.

Також археологи звертають увагу на те, що будівельні роботи можуть зашкодити найстаршому дереву Києва – липі, що росте поблизу мурів Десятинної церкви, вік якої становить декілька століть.

«Сподіваюсь, що Міністерство культури України і КМДА почують викладені аргументи і, незаважаючи на широко розрекламоване у ЗМІ заплановане будівництво, відмовляться від нього, зосередившись на археологічних розкопках та на музеєфікації артефактів, яких вдосталь на Старокиївській горі», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Головне управління містобудування та архітектури КМДА поінформувало, що спеціально створена робоча група підготує програму та ідеологію комплексного розвитку території Дитинця, на якій розташовані залишки Десятинної церкви. Рішення про створення робочої групи було прийнято за результатами проведених робочих нарад фахівців вже після визначення переможців бліц-конкурсу на кращу містобудівну концепцію ревалоризації Десятинної церкви.