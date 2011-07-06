До польоту на Самарканд авіакомпанія збере пасажирів з усієї України

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 5 липня встановила повітряне сполучення між Києвом і Самаркандом (Узбекистан).

Як повідомляє УНІАН прес-служба авіакомпанії, рейси на лінії здійснюватимуться по вівторках. Час перельоту між містами становитиме близько 4 годин 30 хвилин.

Рейси здійснюватимуться один раз на тиждень, по вівторках. До Самарканда з пересадкою в своєму базовому аеропорту "Бориспіль" українська авіакомпанія зможе доставляти пасажирів із адміністративних центрів України, включаючи Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одесу, Сімферополь і Харків.

Самарканд став другим містом на території Узбекистану, до якого "АероСвіт" виконує польоти з України. Нагадаємо, з жовтня 2010 року найбільша українська авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Ташкент.