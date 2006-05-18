Фермер поранив з рушниці двох паліїв

Волинський фермер поранив з мисливської рушниці двох молодих чоловіків, які хотіли підпалити його комбайн.

Чоловік почав стріляти в них, коли побачив, що хлопці почали поливати його сільськогосподарську техніку принесеною із собою горючою речовиною. Спочатку він їх попередив, а після того, як зловмисники ніяк не відреагували, вистрелив кілька разів з мисливської рушниці. Чоловік, захищаючи власне майно, поранив обох молодиків, а потім відвіз їх у лікарню, повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області.

Як зазначили у ЦГЗ, конфлікту передувала недавня суперечка фермера, який стріляв, із його колегою з села Мстишин Луцького району. Останній вирішив помститися і запропонував за винагороду мешканцям Здолбунова сусідньої Рівненської області підпалити техніку його конкурента.