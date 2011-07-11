Порошенко купив завод у Німеччині

Як стало відомо виданню "Коммерсант-Украина", компанія Interstarch GMBH придбала завод з виробництва модифікованого крохмалю (крохмальної патоки) з пшениці в німецькому місті Цайц. З урахуванням діючих зараз експортних мит щодо української продукції виробництво в Євросоюзі може виявитися більш ніж вигідним, відзначають аналітики.

Підприємство обійшлося інвесторам в 35 млн. євро, ще 3,5 млн. євро компанія витратить на запуск виробництва, запланованого на вересень. За словами джерел, знайомих з умовами операції, Interstarch афільована із структурами бізнесмена Петра Порошенка. У його прес-службі дану інформацію не підтвердили, але і не спростували. У компанії "Інвестиційний Капітал Україна", що брала участь в операції, також не прокоментували цю інформацію.

Фактично підприємство було куплене з дисконтом – його балансова вартість становить понад 59 млн. євро.

Петру Порошенко вже належить один з найбільших виробників крохмалю в Україні – Дніпровський крохмало-патоковий комбінат.