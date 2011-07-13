У Табачника продовжують запевняти, що «вступ через Інтернет» працює

У системі «Електронний вступ 2011» зареєструвалося майже 18 тисяч вступників, інформує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Станом на 12 липня через «Електронний вступ 2011» подано 23 тис. 18 заяв для участі у конкурсному відборі для вступу до вишів III-IV рівнів акредитації. Кількість поданих заяв, з урахуванням внесених даних до Єдиної державної бази даних з питань освіти, становить 24 тис. 201.

Зараз із заявками для вступу активно працюють представники приймальних комісій. Відповідь на подану заявку надійде вступникові на вказану при реєстрації електронну адресу, зазначається в повідомленні міністерства.

У Міносвіти нагадують, що дані про вступників, які виші заносять до системи «Конкурс», автоматично потрапляють і до системи «Електронний вступ 2011». Уся інформація синхронізується і заноситься до Єдиної державної бази з питань освіти.

Заявки через систему "Електронний вступ" почали приймати з 1 липня.