Причиною отруєння 14 людей на Харківщині стала сальмонела

Причиною отруєння та госпіталізації 14 осіб у селі Петрівське Лозівського району Харківської області стала занесена в їжу бактерія сальмонельозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції, усім госпіталізованим встановлено заключний діагноз «сальмонельоз».

За результатами мікробіологічних досліджень залишків страв, які під час святкування дня народження вживали люди, у трьох пробах (окрошка, салат м’ясний, салат із пупків з майонезом) та у п’яти змивах (обробна дошка, стіл, чисті тарілки, відро для чистої води, внутрішня поверхня холодильника) виявлена сальмонела гр. Д1 Ентеритідіс, варіант Єна.

У СЕС зазначають, що причиною занесення бактерії до страв стало недотримання правил приготування і зберіганні їжі у домашніх умовах, ігнорування правил особистої гігієни, миття посуду та кухонного обладнання.

За даними санстанції, хворі отримують необхідне лікування, відмічається позитивна динаміка перебігу хвороби.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня після святкування дня народження у приватному домоволодінні до інфекційного відділення центральної районної лікарні Лозової з харчовим отруєнням було госпіталізовано 14 осіб, в тому числі трьох дітей.