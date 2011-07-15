У Криму продовжили штормове попередження

Кримське управління МНС продовжило до неділі штормове попередження, раніше оголошене в регіоні через погіршення погоди, - 15-16 липня на півострові місцями очікуються сильні зливи, град, вітер швидкістю 17-22 метри на секунду.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Водночас висока пожежна небезпека збережеться у лісах Криму до 18 липня.

За інформацією рятувальників, в Євпаторії за два дні, 12-13 липня, випала місячна норма опадів, підтоплено стару частину курортного міста, жертв немає.