Укртютюн і митниця домовилися діяти спільно

Державна митна служба України і Українська асоціація виробників тютюнових виробів “Укртютюн” сьогодні підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає об`єднання зусиль з метою запобігання нелегального обороту тютюнової продукції на ринку України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба виробника тютюнової продукції компанії "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна".

Меморандум підписали перший заступник голови Державної митної служби України Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ і генеральний директор Української асоціації виробників тютюнових виробів “Укртютюн” Валентина ХОМЕНКО.

Сторони домовилися про обмін необхідною інформацією про випадки вилучення нелегальних тютюнових виробів, проведення експертизи зразків вилучених сигарет щодо їх оригінальності, організації спільного навчання і тренінгів.

«Підписання меморандуму – це прагнення влади і легальних тютюнових виробників консолідувати свої зусилля для ефективної протидії незаконному обороту тютюнових виробів для захисту інтересів споживачів і збереження податкових надходжень до державного бюджету», - зазначається у повідомленні.

Меморандум діє протягом одного року з дня підписання і може бути подовжений автоматично.