Помер актор, який зіграв Смуглянку у фільмі «В бой идут одни старики»

Помер Сергій Підгорний, який зіграв роль льотчика Віті Щедронова (Смуглянки) у фільмі Леоніда Бикова «В бой идут одни старики». Актор помер у ніч на 19 липня в реанімації міської лікарні міста Ірпінь Київської області.

Як повідомляє видання "Факты и комментарии", увечері 18 липня актор пішов одержувати пенсію. Дорогою йому стало зле, і перехожі викликали "швидку", яка доставила його до реанімації. Причина смерті поки що не встановлена.

Актор народився 1 січня 1954 року в селі Буча, Київської області. У 1976 р. закінчив КДІТМ імені Івана Карпенка-Карого. Був актором кіностудії імені Довженка. Серед робіт, які принесли йому популярність, фільми «В бой идут одни старики», «Рожденный революцией».