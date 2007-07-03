У ХХІ сторіччі тютюн вб`є 1 мільярд людей

Близько мільярда людей загинуть у цьому сторіччі від хвороб, пов`язаних з палінням, якщо уряди як розвинутих, так і бідних країн не вживуть серйозних заходів з попередження цієї звички.

Як передає Рейтер, про це заявив голова антитютюнової ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Дуглас БЕТЧЕР, виступаючи на відкритті всесвітньої антитютюнової конференції в Бангкоку.

"Тютюн - дефектний продукт. Він вбиває половину своїх споживачів", - сказав Д.БЕТЧЕР.

"Він вбиває 5,4 мільйона людей на рік, і половина цих смертей припадає на країни, що розвиваються. Це немов щогодини падає один гігантський літак", - сказав Д.БЕТЧЕР.

За його словами, з урахуванням того, що рівень паління в багатьох країнах, що розвиваються, зростає, особливо серед тінейджерів, щорічна кількість смертей може впродовж наступних 20 років збільшитись до 8,3 мільйона.

Однак якщо на урядовому рівні буде вжито таких заходів, як агресивне оподаткування, заборону на рекламу сигарет і паління в офісах і громадських місцях, рівень паління до 2050 року міг би скоротитись удвічі, вважає голова антитютюнової ініціативи ВООЗ, наводячи як приклад країни з антитютюновим законодавством, зокрема Сінгапур, Австралію і Таїланд. "Якщо ми зробимо це, то до 2050 року зможемо врятувати 200 мільйонів життів", - наголосив він.

Під час всесвітньої антитютюнової конференції представники 147 країн можуть домовитись про введення заборон або обмежень на міжнародну рекламу сигарет (крок, що стосується таких заходів, як Формула-1), а також повинні обговорити інші дії, спрямовані на запобігання палінню і контрабанди тютюнових виробів.