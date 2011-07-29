У Харківському гарнізоні з кулемета тяжко поранено солдата

В одній із військових частин Харківського гарнізону з кулемета поранено солдата строкової служби.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, інцидент стався 20 липня після проведення нічних стрільб із бронетранспортерів.

За даними прокуратури, екіпаж БТР, порушуючи вимоги керівних документів, не розрядив кулемет. Під час зняття кулемета з бронетранспортеру стався постріл, внаслідок якого отримав тяжкі тілесні ушкодження військовослужбовець строкової служби.

28 липня військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом порушення правил поводження зі зброєю військовослужбовцями військової частини.