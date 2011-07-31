У Севастополі відзначають День ВМФ Росії

У Севастополі сьогодні проходять заходи до Дня Військово-Морського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи розпочалися о 09.00 урочистим підйомом військово-морського прапора РФ, який після цього було приспущено у зв’язку із жалобою, оголошеною в Україні за загиблими гірниками на шахтах Луганської та Донецької областей.

Потім в акваторії Севастопольської бухти відбувся обхід командувачем Чорноморського флоту РФ контр-адміралом Олександром ФЕДОТЕНКОВИМ строю кораблів, що вишикувалися в одну лінію в бухті.

Разом із першим заступником командувача ВМС Збройних сил України віце-адміралом Сергієм ЄЛІСЕЄВИМ він привітав екіпажі кораблів, в тому числі екіпаж великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» ВМС України, що також бере участь у заходах.

З 10.00 до 11.00 у Севастопольській бухті відбувається демонстрація бойових можливостей кораблів російського флоту, яка передбачає, зокрема, проходження кораблів, висадку бронетранспортерів великого десантного корабля, морський бій з надводним кораблем противника тощо (театралізовану виставу «Тридцять три богатиря» відмінено).

На оглядовій трибуні присутні глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, глава АП Росії Сергій НАРИШКІН, командувач ВМС ЗСУ адмірал Віктор МАКСИМОВ, керівництво Севастополя, шефські делегації з регіонів Росії.

Командувач ЧФ РФ перед початком параду кораблів, звертаючись до присутніх на трибунах глядачів, зазначив, що у зв’язку з трагедіями на шахтах в Луганській і Донецькій областях і оголошеним Днем жалоби в Україні прийнято рішення скасувати святкові заходи, присвячені Дню ВМФ РФ.

За його словами, сьогодні на кораблях ЧФ РФ приспущені військово-морські прапори, а у Севастопольській бухті замість військово-спортивного свята відбувається демонстрація бойових можливостей ЧФ РФ.

За словами контр-адмірала, російські військові моряки разом з українським народом глибоко сумують за загиблими шахтарями.

Після цього було оголошено хвилину мовчання, потім прозвучали державні гімни України і Росії.

З програми святкування Дня ВМФ РФ вилучені також концерти, святковий артилерійський салют і феєрверк.

На кораблях українських ВМС сьогодні також приспущені прапори, форма одягу українських моряків повсякденна.