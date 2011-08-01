Місце для пам’ятник Грінченку в Києві вибрали не випадкове

У Києві до Дня Незалежності України встановлять пам’ятник видатному українському письменнику та педагогу Борисові Грінченку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, пам’ятник буде встановлено у сквері на вулиці Воровського, 18/2, біля адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка.

При цьому в КМДА зазначили, що місце розташування пам’ятника обрано не випадково, оскільки у цьому районі на вулиці Гоголівській на початку ХХ століття жив видатний діяч України, а на вулиці Воровського (тоді вона називалася Бульварно-Кудрявська), 26, у колишньому приміщенні Товариства сприяння початковій освіті, Б.ГРІНЧЕНКО читав лекції та проводив літературно-мистецькі вечори.

В мерії також нагадали, що наприкінці квітня минулого року у приміщенні ректорату на вулиці Воровського, 18/2 відбулося відкриття Музею Бориса Грінченка.