Ціни на квартири в Києві (по районах)

На вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у липні 2011 року зросла на 0,33% (6 дол.) – до 1 823 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 417 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 907 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване у Печерському районі – на 1,15% (33 дол.) – до 2 907 дол./кв. м, Шевченківському – на 0,80% (19 дол.) – до 2 380 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,06% (1 дол.) – до 1 798 дол., Святошинському – на 1,93% (29 дол.) – до 1 529 дол., Дарницькому – на 0,43% (6 дол.) - до 1 417 дол., Дніпровському районі – на 0,13% (2 дол.) – до 1 543 дол., Деснянському районі – на 0,27% (4 дол.) – до 1 472 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Оболонському районі – на 1,15% (21 дол.) – до 1 808 дол., Солом’янському – на 1,25% (20 дол.) – до 1 585 дол., Подільському – на 1,21% (20 дол.) – до 1 635 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.