Часопис «Літературний Львів» зазнав рейдерського нападу

Громадськість вимагає від Президента України Віктора ЯНУКВИЧА та правоохоронних органів втрутитись у ситуацію навколо часопису «Літературний Львів».

Про це представник львівської організації Національної спілки письменників України (ЛОНСПУ) Марія ЯКУБОВСЬКА заявила на прес-конференції в УНІАН.

Вона повідомила, що 20 липня невідомі особи виламали та пограбували приміщення, яке займала редакція часопису “Літературний Львів”. Нападники відмовились повернути трудовому колективу редакції комп’ютери з редакційними матеріалами та черговий наклад газети, а також не впустили працівників редакції до своїх робочих місць.

Співробітники пов’язують ці події з тим, що газета висвітлювала підготовку до проведення Всеукраїнського з’їзду письменників та порушувала питання про збереження і повернення майна, яке належить Національній спілці письменників України.

Як наголосила М.ЯКУБОВСЬКА, у прокуратурі Львівської області спочатку відмовлялись прийняти заяву про захоплення приміщення ЛОНСПУ, але після вимоги письмово оформити відмову, таки прийняли документ.

“З цього приводу я звернулась до Президента Украйни та генерального прокурора з вимогою в силу наданих їм владних повноважень вжити необхідних заходів до працівників і керівників міліції, СБУ та припинити рейдерські дії, а винних притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством України”, - сказала М.ЯКУБОВСЬКА.