На фестиваль лемківської культури приїхали 10 тисяч гостей з-за кордону

На Тернопільщині розпочався ХІІІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, цього року участь в ньому візьмуть близько 10 тис. гостей з України та з-за кордону.

Розпочався захід парадом учасників фестивалю та покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку у місті Монастирська. О 13.00 в урочищі Бичова відбудеться урочисте театралізовано-мистецьке відкриття фестивалю, підняття Державного прапора України та прапора Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Також в рамках фестивалю відбудуться відкриття містечка народних майстрів України, концертні виступи учасників фестивалю, молодіжна забава та концерт відомих українських виконавців. Завершуватиме сьогоднішню програму святковий феєрверк.

Завтра ж відбудеться урочиста літургія, після чого продовжиться концертна програма фестивалю.

«Цей захід вже став своєрідною візитною карткою Тернопільщини й здобув популярність далеко за межами України. Цього року, крім традиційних заходів на фестивалі – урочистої ходи містом, запалення ватри тощо, ми ще організуємо конкурс на найкращі лемківські страви, а також представимо дві виставки лемківських робіт – фотовиставку і вишивані картини», – зазначив голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН.

За його словами, також в урочищі Бичова на території Ватряного поля заплановано відкрити музей під відкритим небом «Лемківське село». У ньому, зокрема, будуть представлені хата-хижа коваля, гончара, млин-вітряк, лемківська церква та музей місцевого скульптора та художника Івана МЕРДАКА.