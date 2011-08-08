Хірурги провели унікальну операцію на серці дитини в утробі матері

Італійські хірурги вперше в історії пренатальної кардіохірургії в країні провели операцію на серці плода в утробі матері.

Точніше, на момент операції це був вже не плід, а дитина - йшов 21 тиждень вагітності.

Два дні тому ця дитина з`явилася на світ - дівчинка на ім`я Джулія, вагою 2710 грамів і абсолютно здорова.

А на 20-му тижні вагітності її мамі Стефані повідомили, що у дитини серйозна вада серця, несумісна з життям.

У дівчинки не розвивався серцевий м`яз, занадто маленьке серце не могло нормально працювати. І тоді лікарі вирішили прооперувати дитину просто в животі у матері.

Це перший випадок пренатальної кардіохірургічної операції в Італії. 13 травня в лікарні Regina Margherita в Турині мікрохірурги провели блискучу операцію, розширивши легеневий клапан.

Після операції вагітність протікала нормально, дитина розвивалася абсолютно нормально.

За словами Габріелли Аньєлєтті, завідуючої хірургічним відділенням лікарні, ні зараз, ні пізніше Джулія не потребуватиме будь-якого додаткового лікування серця.

ТСН