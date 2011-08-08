Експерт: повторення рецесії залежить від Європи, а не США

Стабільність світової економіки цілком залежить від Європи, а не від США, заявив в інтерв`ю NBC в неділю екс-голова (1987-2006) Федеральної резервної системи США Алан Грінспен.

"Повторення рецесії залежить від Європи, не від США. У нас було все гаразд, поки не почалися проблеми в Італії. Це дестабілізувало євро", - сказав Грінспен.

Він погодився з журналістом у тому, що стимулювання економіки необхідне, але фінансове регулювання може позначатися негативно на економічному зростанні. "Збільшення податків і скорочення державних видатків - необхідні заходи, але і те, і інше шкодить економіці", - зазначив колишній голова ФРС.

На думку Грінспена, зниження кредитного рейтингу США агентством S&P негативно позначиться на стані ринків.

"Але казначейські цінні папери США в безпеці. США можуть виплатити будь-який борг, який у них є, тому що вони завжди можуть надрукувати більше грошей", - сказав він.

"S&P зачепило за живе, давши зрозуміти, що відбувається щось погане. І воно підірвало самооцінку США, зачепило за живе більше, ніж я чекав. З погляду економіки мені ясно, що у нас все гаразд. Але рішення агентства пов`язане із стелею державного боргу, з тим, як конгрес обговорював це до найостаннішої хвилини", - цитує РІА "Новости".