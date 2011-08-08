Нафтогаз й італійська Eni підписали угоду про співпрацю

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» й італійська компанія Eni S.р.A. 28 липня підписали Угоду про співпрацю з метою дослідження геологічних властивостей надр України на суші і глибоководної частини Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що угода передбачає можливість участі Eni S.р.A. у розвідці, комерційній розробці, дослідно-промисловому і промисловому видобуванні вуглеводнів на розвіданих територіях.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Міністерство екології і природних ресурсів України і Eni підписали меморандум про взаєморозуміння.

Нагадаємо, компанія Eni S.p.A домовилася з британською нафтогазовою компанією Cadogan Petroleum plc, що має активи в Україні, про придбання часток у Покровській і Загорянській ліцензійних площах у Полтавській області.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелей нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд. барелей нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобування нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і сооператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

Компанія володіє мережею АЗС (в основному функціонують під брендом Agip), енергетичною компанією Enipower; має нафтопереробні потужності. Співвласник газопроводу Greenstream, яким здійснюються поставки лівійського природного газу до Європи (головним чином до Італії).

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.