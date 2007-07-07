Київ отримав першу партію нових закордонних паспортів
18:38, 07 липня 2007Суспільство
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Одеса - також
Київське управління паспортної та міграційної служби отримало першу партію закордонних документів нового зразка, повідомляє «5-й канал”.
Найближчим часом нові паспорти почнуть видавати киянам.
5 липня вони надійшли й до Одеси. 52-річний мешканець цього міста став власником документа з серійним номером 1.
Новий українській закордонний паспорт має 25 ступенів захисту. А головна його відмінність від попередників - полікарбонатна титульна сторінка. Саме вона містить усі відомості про власника, які записані завдяки лазеру.
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