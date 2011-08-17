Рух "Донбас без цензури" звертається до Януковича

У Донецьку представники місцевих ЗМІ і громадських організацій створили рух "Донбас без цензури".

Як повідомляється на сайті газети «Донбасс», рух створено учасниками конференції «Перешкоди професійної діяльності журналістів на Донбасі», яка проходить у місті і в якій взяли участь журналісти, громадські активісти і відомі діячі культури і науки.

Організатори і учасники конференції обговорили стан свободи слова у Донбасі, а саме: спроби чинити тиск і безпідставні перевірки податковими органами незалежних ЗМІ, спроби втручання у редакційну політику, систематичне ігнорування державними органами влади і органами місцевого самоврядування Донбасу інформаційних запитів і обмежений доступ вільних ЗМІ до прес-конференцій голів Луганської і Донецької облдержадміністрацій і в окремих органах місцевого самоврядування через непрозорі і вибіркові механізми акредитації журналістів.

У відповідь на ці виклики учасниками конференції було ухвалене рішення про створення громадського руху "Донбас без цензури». Ініціаторами його створення стали ГО «Агентство демократичного розвитку Донбасу», Луганська обласна організація «ОПОРА», ГО «Інститут розвитку і соціальних ініціатив», Луганська обласна організація «Громадянська платформа», ГО «Інститут Адвокаси», ГО «Громадська служба правової допомоги», Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Громадянський парламент».

Першими кроками руху стали звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо ситуації, яка склалася зі свободою слова в Донбасі, а також збір підписів під петицією "За Донбас без цензури".