Швидкісний електропоїзд Київ-Житомир відправлять у перший рейс
14:13, 20 серпня 2011Суспільство
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У понеділок на Житомирщині за участю прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА планують урочисто відправити у перший рейс електропоїзд підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській облдержадміністрації.
Електропоїзд підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир перебуватиме в дорозі 1 год. 34 хвилин.
№ 862 Житомир-Київ відправлятиметься із Житомира о 6 год. 17 хв. та прибуватиме до Києва о 7 год.51 хв.
№ 861 Київ–Житомир відправлятиметься з Києва о 18 год. 04 хв. та прибуватиме до Житомира о 19:38 хв.
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