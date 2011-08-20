Швидкісний електропоїзд Київ-Житомир відправлять у перший рейс

У понеділок на Житомирщині за участю прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА планують урочисто відправити у перший рейс електропоїзд підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській облдержадміністрації.

Електропоїзд підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир перебуватиме в дорозі 1 год. 34 хвилин.

№ 862 Житомир-Київ відправлятиметься із Житомира о 6 год. 17 хв. та прибуватиме до Києва о 7 год.51 хв.

№ 861 Київ–Житомир відправлятиметься з Києва о 18 год. 04 хв. та прибуватиме до Житомира о 19:38 хв.