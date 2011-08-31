Міненерго розробило проект Ядерного кодексу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розробило проект Ядерного кодексу країни.

Проект документа розміщений на сайті міністерства.

Кодекс покликаний систематизувати правові норми, які регулюють громадські відносини у сфері використання ядерної енергії.

Документ містить розділи, якими визначається, зокрема, компетенція гілок державної влади і органів місцевого самоврядування у цій області, дозвільна діяльність і державний нагляд за безпекою.

Так, до компетенції Верховної Ради віднесені, зокрема, регулювання ввезення на Україну відпрацьованого ядерного палива, ухвалення рішення про розміщення установок з поводження з радіоактивними відходами (РАВ) загальнодержавного значення, затвердження програм у сфері використання ядерної енергії.

За Кабінетом міністрів України закріплюється ухвалення рішень про розміщення, проектування, будівництво і зняття з експлуатації уранових об`єктів, ядерних установок, а також розпорядження ними.

Проектом Ядерного кодексу також регулюються відповідні права і обов`язки громадян, фізичних і юридичних осіб в ядерній сфері.

Крім того, регулюється питання розміщення і зняття з експлуатації ядерних об`єктів, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і РАВ, обліку радіоактивних матеріалів, відповідальності за порушення ядерного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив Міненерговугілля до 1 грудня 2011 розробити проект Ядерного кодексу.

Очікується, що документ замінить собою чинні на сьогодні закони "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про видобування і переробку уранових руд", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" й інші.