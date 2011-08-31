Бойко: Уряд не очікує підвищення ціни на бензин

Уряд не очікує підвищення ціни на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«У нас є певний запас міцності, й ми не очікуємо підвищення ціни», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що сьогодні маржа на бензин на заправках становить 220-240 дол. за тонну, а після введення мита вона скоротиться.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора Консалтингової групи «А-95» Сергія КУЮНА, у зв`язку з підвищенням із 1 вересня акцизного збору на нафтопродукти ціни на бензин А-95 можуть збільшитися до 10,70-10,80 грн./літр.

Довідка УНІАН. 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування стосовно збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.