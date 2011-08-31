У Києві 17-річний хлопець убив повію - 90 ударів ножем

У Києві 17-річний юнак щонайменше 90 ударами ножа вбив 19-річну повію із Львівської області після надання нею інтимних послуг.

Як повідомили УНІАН у ВГЗ ГУ МВС України в м. Києві, встановлено, що за відсутності батьків, які перебували на дачі, юнак вирішив розважитись, замовивши через Інтернет дівчину для надання сексуальних послуг.

Інцидент трапився на вулиці Березняківській (у Дніпровському районі столиці). Повія попросила клієнта розрахуватись, натомість отримала удар по голові столовим посудом, а потім численні ножові поранення.

Після вбивства підліток загорнув тіло дівчини у килим і поклав біля сміттєзбірника у власному під’їзді.

Щодо юнака порушено кримінальну справу за навмисне вбивство.