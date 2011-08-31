В Україні закрили філії провідного виробника веб-порнографії

30 серпня у ході проведення оперативних заходів співробітники Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України задокументували злочинну діяльність українського осередку (з філіями у Києві та Одесі) провідного виробника порнографії у світі - корпорації, яка спеціалізується на збуті продукції порнографічного характеру через Інтернет.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ході проведення комплексу заходів на території Києва, Київської та Одеської областей проведено 5 обшуків, два з яких - у великих офісних приміщеннях бізнес-центрів, вилучено близько 450 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, яке використовувалось для вчинення злочинів.

Встановлено, що до складу організованої злочинної групи входило понад 70 працівників суб’єктів господарювання, під прикриттям яких діяв осередок.

Відносно двох осіб з числа організаторів київського осередку групи порушено кримінальні справи.

Стосовно інших осіб з числа керівного складу та персоналу київської філії проводяться слідчі та процесуальні дії.

Під час допитів представники персоналу київської та одеської філій корпорації підтвердили факти причетності до створення та розповсюдження порнографії, а також вказали на керівну ланку компанії як організаторів злочинного бізнесу.

Осередки організації також діяли у США, Великій Британії, Нідерландах, Росії та Білорусі.