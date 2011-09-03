Міністр оголосив рік розвитку молочного скотарства

У всіх регіонах України будуть розроблені програми розвитку молочного скотарства. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова міністра Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

«У всіх регіонах України, відповідно до рішення колегії, будуть розроблені регіональні програми розвитку молочного скотарства з виділенням коштів місцевого бюджету в обгрунтованих обсягах», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що на підсумковій колегії за результатами роботи агропромислової галузі за 7 місяців цього року, яка відбулася сьогодні в міністерстві, М.ПРИСЯЖНЮК оголосив догану керівникам кількох обласних управлінь агропромислового розвитку за низький рівень організації роботи з розвитку галузі молочного скотарства і затримку виплат дотацій аграріям.

За словами міністра, керівники, які не можуть належним чином виконувати свої службові обов`язки, будуть звільнені.

Міністр також оголосив 2012 рік роком розвитку молочного скотарства в Україні.

«Вже до кінця цього року ми повинні стабілізувати поголів`я великої рогатої худоби і обсяги виробництва молока, а з наступного року – почати нарощування. 2012 рік має стати роком молочного скотарства в Україні», – сказав міністр.

За його словами, для цього міністерством проводиться робота з підтримки збільшення продуктивного поголів`я великої рогатої худоби, зокрема, шляхом стимулювання будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, а також шляхом нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів`я корів м`ясного напряму, за закупівлю теличок у населення для поповнення основного стада, за приріст поголів`я корів і за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі.

За результатами колегії всі начальники головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій одержали доручення вжити заходів щодо стабілізації та нарощування поголів`я корів і виробництва молока, здійснення закупівель сільськогосподарськими підприємствами телиць у населення для подальшого їх вирощування, а також з ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку галузі тваринництва.