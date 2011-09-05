На прес-конференції в УНІАН анонсують основні заходи Форуму видавців у Львові

6 вересня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “18-й Міжнародний «Форум видавців у Львові» – найважливіша культурна подія року в Україні”. Відбудеться анонсування основних заходів Форуму, в т.ч. тих, що відбудуться вперше, а також культових постатей: іноземних та українських авторів, поетів і письменників, громадських діячів, політиків, науковців, книговидавців, що візьмуть участь у заході. Учасники: Олександра Коваль, президент ГО «Форуму видавців»; Анатолій Мураховський, заст. голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України; Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації; Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві; Мартін Даул, директор Британської Ради в Україні; Сюзен Кліарі, аташе з питань культури Посольства США в Україні; Юлія Каденко, координатор проекту «Polit.Ua»; Іван Малкович, поет, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА; Ірена Карпа, письменниця, співачка, журналістка; Анетта Антоненко, БФ "Кальварія" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097 577 44 97.