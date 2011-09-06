Газпром: Уряд України введено в оману

Україна вже одержує російський газ за ціною нижчою, ніж у багатьох її сусідів, натомість ставка на транзит через українську територію вище діючих для цілого ряду європейських країн. Чинні контракти "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України" щодо поставок і транзиту відповідають всім вимогам європейського газового ринку.

Про це заявив у вівторок журналістам голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

"Уряд України введено в оману щодо ціни поставок російського газу для українських споживачів і ставки на транзит. Ставка на транзит через Україну значно вищі, ніж у Німеччині, Польщі та Словаччині. Ставка на транзит прив`язана до ціни газу, а ціна газу для українських споживачів значно нижча, ніж у Польщі, Угорщині, Туреччині й Румунії", - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН вважає об`єктивною ціну на природний газ, що поставляється російським ВАТ «Газпром», на рівні 230 дол. за тис. куб. м.