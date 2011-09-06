Екс-голова ФДМУ: Відчуження інсулінового заводу відбулося без згоди Фонду

«Відчуження інсулінового заводу «Індар» відбулося без згоди Фонду державного майна України». Про це в коментарі УНІАН заявила колишній голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона повідомила, що за дорученням Президента України 14 вересня Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров`я розгляне ситуацію, що склалася навколо унікального інсулінового заводу «Індар».

«Я знаю, що Президент дав доручення, і тепер це питання розглядатиметься комітетом. Я обов`язково приїду і надам всю необхідну інформацію. Тому що на той момент, коли стояло питання про відчуження підприємства, згоди ФДМУ не було - а це вже порушення відповідної нормативної бази», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, інсуліновий завод «Індар» є підприємством-монополістом, яке працює за державним замовленням для забезпечення потреб інсулінозалежних людей, а отже - це вже питання безпеки країни.

«Всі ті повноваження, які були передані при створенні холдингу «Укрмедпром», були перебільшені і позбавлені відповідного нормативного врегулювання, - прокоментувала екс-голова ФДМ механізм переходу державного підприємства у приватні руки. - Всі питання мають бути узгоджені з Кабінетом міністрів. Тим паче, що це була не приватизація, а відчуження шулерським способом. І про це я вже попереджала в 2008 році».

У свою чергу, народний депутат України від Партії регіонів Анатолій КІНАХ, коментуючи ситуацію, що склалася на «Індарі», зазначив, що держава повинна піклуватися про долю свого стратегічного заводу і не допустити дестабілізації роботи підприємства, на продукцію якого розраховують тисячі людей.

«Це дуже важлива частина обов’язків держави - забезпечувати людей ліками. Тому абсолютно неприпустимо, щоб Україна втратила цю позицію і потрапила в залежність від постачальників імпортних препаратів, - заявив А.КІНАХ. - Необхідно вирішувати це питання в рамках державних і суспільних інтересів. Такі питання повинен вирішувати суд».

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, за свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євген КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.