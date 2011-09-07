Янукович назвав СЕС і пожежників хабарниками, але...

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду в місячний термін розробити законопроекти з впорядкування перевірок СЕС і пожежних служб, а також підвищити відповідальність підприємств за порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Комітету з економічних реформ при Президенті.

«Доручаю уряду в місячний термін розробити законопроекти, в яких передбачити такий порядок перевірок і одночасно посилити відповідальність, зокрема до кримінальної, власників приватних підприємств за порушення санітарних норм і правил пожежної безпеки», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сфера перевірок з боку СЕС і пожежників - одна з найбільш корумпованих у країні.