Черновецький: треба визначити, де дітям продають алкоголь, цигарки та наркотики

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір заборонити продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів біля столичних шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер заявив на розширеному засіданні колегії КМДА.

Крім того, столична влада посилить контроль за забороною продажу алкоголю та тютюнових виробів дітям, сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер дав доручення Головному управлінню освіти і науки та Головному управлінню торгівлі зібрати інформацію про торговельні заклади, що продають алкоголь поблизу шкіл. Він наголосив, що в радіусі 500 метрів біля навчальних закладів не повинно продаватися жодної пляшки алкогольного чи слабоалкогольного напою та жодної пачки цигарок.

«Необхідно чітко уявляти собі, що настає перехідний вік, коли дитина стає неконтрольованою. Саме в цьому віці діти потребують особливої уваги. Нам необхідно зробити все можливе для того, щоб наші діти не поповнювали ряди наркоманів або алко- і тютюнозалежних. Для цього недостатньо лише роботи міліції. Тут мають бути залучені і педагоги, і соціальні служби. Треба визначити всі місця, де дітям продають алкоголь, тютюнові вироби та наркотики, вжити до порушників рішучих заходів та відгородити від них дітей», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зауважив, що з приводу торгівлі алкоголем біля столичних шкіл варто провести громадські слухання та вивчити всі шляхи вирішення цього питання.

Також столичний голова зазначив, що допомогти у вирішенні проблеми дитячої алкогольної та наркотичної залежності допоможе розширення мережі позашкільних навчальних закладів. Це вбереже дітей від шкідливого впливу вулиці. Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зауважив, що для профілактики алкогольної та наркотичної залежності серед дітей з юними киянами мають працювати волонтери. Незабаром мер планує зустрітися з волонтерами Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді для предметного обговорення цього питання.