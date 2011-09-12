У ВР розуміють, що за інсуліновий ринок йде потужна боротьба

Питання інсулінового заводу «Індар» давно вийшло за рамки сфери охорони здоров`я і тепер лежить у площині правоохоронних органів.

Про це УНІАН заявила народний депутат України з блоку НУ-НС Лілія ГРИГОРОВИЧ, коментуючи ситуацію, що склалася навколо цього підприємства.

На думку депутата, «це питання вже лежить у площині правоохоронних органів - прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, ФДМУ». «Парламентський комітет з питань охорони здоров`я порушує цю проблему лише тому, що всі ці питання вже дуже скоро можуть трансформуватися у те, що завод не працюватиме, що це комусь буде дуже вигідно, що наші хворі залишаться без інсуліну, і в нашу країну почнуть завозити інсулін з іншої країни. Адже боротьба за інсуліновий ринок йде дуже могутня», - прокоментувала ситуацію навколо заводу «Індар», що загострилася, Л.ГРИГОРОВИЧ.

За її словами, у кулуарах вже звучать пропозиції про те, щоб завозити інсулін з тієї чи іншої країни, де інсулін набагато гірший, і де завод побудували набагато пізніше. Назвати потенційного іноземного постачальника, лобіювання якого вже розпочалося, політик відмовилася, додавши лише, що той вже готовий до співпраці.

Народний депутат нагадала, що Верховна Рада України є не лише законодавчим, а й контролюючим органом. «Ми триматимемо ситуацію на контролі. Саме для цього ми проводимо 14 вересня спеціальні збори комітету з охорони здоров`я, на яких нам доповідять про ситуацію на заводі як представники Міністерства охорони здоров`я, так і представники Фонду держмайна, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ і багато інших», - розповіла про майбутнє засідання Л.ГРИГОРОВИЧ.

«Головне питання, з якого ми збираємося, - забезпечення безперебійних поставок інсуліну мільйону українців, які щодня потребують його. Щодо приватизації більш як 50% акцій такого стратегічного заводу, то її взагалі не мало було бути за визначенням. У нас є списки держпідприємств, що не підлягають приватизації, в яких є і «Індар». Основної інформації з цього питання чекаємо від Фонду держмайна», - резюмувала Л.ГРИГОРОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, за свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів щодо повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.