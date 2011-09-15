Екологи вимагають заборонити джипінг у заповідниках

Екологічна громадськість звернулася до керівництва обласних державних адміністрацій з проханням заборонити проведення джипінгу у об’єктах природно-заповідного фонду.

Про це йдеться у повідомленні Національного екологічного центру України, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, екологи пропонують унаслідувати приклад Івано-Франківщини, яка уже видала розпорядження про заборону джипінгу, та всім ОДА видати власні розпорядження, якими заборонити проведення транспортних перегонів і масових заходів на заповідних територіях.

„За останні роки джипінг як розважальний захід отримав статус "популярного виду спорту" серед заможних українців. Зазвичай учасники змагань і організатори не усвідомлюють шкоди, яку приносять такі заходи об’єктам природно-заповідного фонду. Нерідко організатори проводять змагання, не отримуючи дозволів або погоджують їх з лісгоспами та обласними адміністраціями, однак це не звільняє від порушень законодавства. Такі погодження є фактично абсурдними, тому що вони не підкріплені законодавчими актами та розпорядженнями, на яких мають базуватися”, – сказав заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК.

Проведення транспортних перегонів на заповідних територіях є порушенням чинного українського законодавства, зокрема статтей 16-17 Закону «Про природно-заповідний фонд України», статті 252 Кримінального кодексу України, законів «Про охорону навколишнього природного середовища України», «Про Червону книгу України» та статті 6 Міжнародної конвенції про дикі види флори та фауни і середовище існування у Європі (Бернська конвенція). Україна є стороною Бернської конвенції, яка чітко забороняє порушення спокою диких видів у сезон розмноження.

У НЕЦУ нагадали, що на початку липня відбувся джипінг-рейд „Ukraine-Trophy 2011”, організатори якого хвалилися тим, що маршрут проходитиме територіями Поліського та Рівненського заповідників. Однак під тиском громадськості організатори були змушені змінити маршрут в обхід заповідників та узгодити документи з відповідними державними органами. Після цієї екологічної акції боротьба екологів з джипінгом на заповідних територіях розгорнулася і в інших областях України.