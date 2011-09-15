Шебелинський ГПЗ зупиниться на ремонт

Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.) ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" планує наприкінці вересня зупинитися на плановий ремонт.

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Згідно з повідомленням, точні дати початку і терміну ремонту поки не визначені.

У ході ремонту планується виконати ремонтні і профілактичні роботи, ревізію і ремонт технологічного устаткування, чищення колон і теплообмінної апаратури.

Як повідомляв УНІАН, Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", випускає бензини марки А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти виробництва Шебелинського ГПЗ реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.

Шебелинський ГПЗ зупиняється на ремонт двічі на рік.

Шебелинський ГПЗ, за оперативними даними, у січні-серпні ц.р. збільшив переробку газового конденсату на 3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 463,5 тис. тонн.