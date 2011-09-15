У Попова пропонують ОСББ подавати заявки на ремонт будинків

Списки будинків, які мають отримати кошти на капітальний ремонт і на оновлення прибудинкових територій і дитячих майданчиків, будуть переглядатися. Тому об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть знову подавати заявки на участь у програмі ремонту будинків.

Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

Чиновник зазначив, що під час перевірки попередніх списків, складених районними адміністраціями, виявили низку порушень.

«Тому давайте зараз заяву. Ми готові розглянути ваше питання, – пообіцяв О.МАЗУРЧАКголові правління житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) «Юність» Тетяні ЛЕЩЕНКО. – За поданням районних адміністрацій списки будуть змінюватися».

Таким чином, всі ОСББ і ЖБК, що потребують ремонту та не потрапили у попередні списки районних державних адміністрацій у м. Києві, можуть знову подати заявку.

За інформацією першого заступника голови КМДА, на сьогодні виконано 12 % від запланованих ремонтних робіт у будинках. Загалом у цьому році мають оновити 232 будинки.

«На відміну від всіх попередніх років, цьогоріч ми виділили 40 млн. грн. на ремонти в діючих ОСББ, 78 млн. грн. – на будинки, де планується створення ОСББ. Крім того, 280 млн. спрямовано на заміну й реконструкцію ліфтів і 160 млн. – на асфальтування прибудинкових територій», – зазначив О.МАЗУРЧАК.

Як повідомлялося раніше, виділення коштів для капітального ремонту в усіх будинках, де були створені ОСББ, розглядається столичною владою як додатковий засіб заохочення жителів інших багатоповерхівок до створення ОСББ.

17 лютого 2011 року Київська міська рада прийняла рішення «Про заходи щодо сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків». Ним передбачена розробка порядку безоплатної передачі ОСББ земельних ділянок прибудинкових територій, організація розробки проектів землеустрою цих територій. У 44 консультаційних центрах жителі можуть отримати методичну підтримку щодо створення ОСББ. Планується також обладнати в цих будинках загальнобудинкові лічильники на гаряче водопостачання.