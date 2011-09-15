Україна добирає фільм для висунення на «Оскар»

Український оскарівський комітет оголосив про початок прийому заявок на участь у відборі фільму, який буде номіновано від України на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у номінації «Фільм іноземною мовою».

Як повідомляє прес-служба Асоціацію продюсерів України, прийом заявок триватиме з 15 вересня до 20 вересня, включаючи вихідні дні, передає ZN.ua.

До складу Українського оскарівського комітету цього року входять: народний артист України Богдан СТУПКА, народна артистка України Ада РОГОВЦЕВА, режисер Олег ФІАЛКО, лауреат технічної премії «Оскар» Анатолій КОКУШ, голова Національної спілки кінематографістів Сергій ТРИМБАЧ, кінокритик Володимир ВОЙТЕНКО, президент Асоціації продюсерів України Олексій СЕРКОВ, продюсер Дмитро КОЛЕСНИКОВ, продюсер, сценарист Ігор САВИЧЕНКО, режисер Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ та інші.

Члени оскарівського комітету проглянуть фільми, які відповідають умовам відбору картин, і 22 вересня ухвалять рішення, який фільм представлятиме Україну.

Офіційне висунення фільму-номінанта на «Оскар» пройде 23 вересня у присутності членів комітету, представників знімальної групи картини і журналістів.

Український оскарівський комітет вже тричі висував фільми на здобуття премії «Оскар» у номінації «Фільм іноземною мовою»: у 2003 році це була картина «Мамай» режисера Олеся САНІНА, у 2006 році - картина «Аврора» режисера Оксани БАЙРАК і в 2009 році картина «Ілюзія страху» режисера Олександра КІРІЄНКА.

З 2011 року Український оскарівський комітет розпочинає свою роботу на постійній основі. У період між висуненнями фільму-номінанта комітет опікуватиметься суспільно-просвітницькою діяльністю: проведенням круглих столів, семінарів, конференцій, присвячених участі України у відборі фільмів на «Оскар», аналізу стану і шляхів виходу вітчизняного кінематографа з кризи, показу фільмів-переможців різних років у номінації «Фільм іноземною мовою», а також іншими видами діяльності.