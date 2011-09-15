Представники чотирьох посольств говоритимуть про Київ XV ст.

20 вересня о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю наймасштабнішого фестивалю осені «Гості Стародавнього Києва XV століття», що пройде 23-25 вересня у «Парку Київська Русь».

Фестиваль відбудеться за підтримки Міністерства культури України та Київської обласної державної адміністрації під патронатом Посольства Республіки Білорусь в Україні, Посольства Литовської Республіки в Україні, Посольства Республіки Польща в Україні, Посольства Російської Федерації в Україні.

В ході прес-конференції відбудеться обговорення програми заходу та міжнародного значення фестивалю в контексті збереження та популяризації культурної спадщини світової цивілізації.

Учасники прес-конференції – посли країн, під патронатом яких проходить фестиваль.

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