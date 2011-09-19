Міліція знайшла втікача, який вранці у Києві збив трьох пішоходів
10:26, 19 вересня 2011Суспільство
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Затримали в його квартирі
Міліція затримала водія, який сьогодні вранці у Києві збив трьох пішоходів і зник з місця ДТП.
Як повідомили УНІАН в столичній міліції, автомобіль, який скоїв наїзд на пішоходів, був виявлений в одному з дворів. Самого водія затримали в його квартирі. Наразі він дає пояснення, зазначили в міліції.
Що стосується постраждалих, то двоє з них отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, один – важкі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години водій червоного Chevrolet Lacetti на пішохідному переході збив трьох осіб і зник з місця пригоди. ДТП сталося на перехресті вулиць Фрунзе та Петропавлівської. Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані доставлений до лікарні.
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