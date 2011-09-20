Медицина за хабарями перегнала міліцію (опитування)

Понад 80% українців вважають, що за два останні роки рівень корупції в Україні не зменшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою асоціацією.

Згідно з опитуванням, лише 5% респондентів визнали, що рівень корупції в Україні у 2011 році зменшився у порівнянні з 2009-м. Натомість більше 41% вважають, що він зріс, а 39% переконані, що не змінився.

«Проте частка громадян, котрі засвідчили власний досвід зіткнення з різного роду корупційними ситуаціями, знизилася з 62,5% у 2009 році до 60,1% у 2011», – уточнила керівник експертної ради Європейської дослідницької організації Світлана ГОРНА.

Щодо найбільш корумпованих інституцій, то понад 64% респондентів вважають, що найбільше нею вражена ДАІ, близько 60% назвали судову систему і стільки ж – сферу отримання медичних послуг. Четверте місце утримує міліція (не включаючи ДАІ), поширення корупції в якій визнали трохи більше 59% опитаних.

«Варто підкреслити, що в 2011 році система охорони здоров`я за сприйняттям корупції наздогнала судову систему і міліцію, яка раніше одноосібно посідала третю сходинку цього антирейтингу», - зазначила С.ГОРНА.

Також дослідження показало збільшення випадків вимагання хабара. Якщо в 2009 році з цим стикнулося трохи більше 22% тих, хто був втягнений у корупційні дії, то цього року таких вже було майже 26%. Тенденцію до збільшення має і використання особистих зв`язків, з чим стикнулися 15,3% у 2011 році проти 13,7% у 2009. Стабільною залишається лише ситуація з добровільними хабарами, в яких зізналися 10% опитаних і у 2009 і у 2011 роках.

Дещо знизилася у порівнянні з позаминулим роком частка громадян, готових протистояти корупції, яка нині становить 34% (у 2009 – 36%). «Проте лише 4% жертв корупції зізналися, що намагалися захистити свої права перед чиновником. Основною причиною неоскарження дій посадовця залишається впевненість, що така спроба все одно буде марною», – прокоментувала С.ГОРНА.

Тим не менш, важливою зміною останніх двох років є зростання частки тих, хто не згоден виправдовувати корупційні дії для самого себе, навіть якщо це полегшило б розв`язання власних проблем. «У порівнянні з майже 40% у 2009 році, нині таких громадян України в цілому стало трохи більше 41%», – сказала експерт.

«Загальна тенденція 2011 року в корупційній практиці в Україні є такою: водночас зі сталим зростанням уявлення про поширеність корупції в різних сферах спостерігається певне поглиблення корупції – вона проявляється в дедалі більшій кількості сфер людського життя», – підсумувала заступник директора Київського міського центру соціології Вікторія ЗАХОЖА.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою організацією у березні-квітні 2011 року в усіх областях України та АР Крим методом особистого інтерв`ю. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення (віком від 18 років) України і становить 10 тис. 639 осіб. Ймовірна похибка +-1%.