Експерт: в Україні дедалі менше кваліфікованих працівників

Менеджер проектів Фонду «Ефективне управління» Лейла АБАССОВА відзначає, що на ринку праці України існує дефіцит кваліфікованих кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила під час дебатів «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», організованих Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з британською компанією Intelligence Squared.

«Відплив мізків істотним чином заважає розвитку країни. Вже зараз на ринку праці відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів, які доводиться заповнювати за рахунок фахівців з-за кордону», - відзначила вона.

Експерти відзначають, що виїзд кваліфікованої робочої сили за кордон традиційно вважають великою проблемою країни, які розвиваються і програють в конкуренції за кадри більш розвиненим країнам. Разом з тим, в умовах глобалізації з`являється новий погляд на проблему «відпливу розумів»: еміграція кваліфікованих кадрів дає можливість отримати істотний зиск країнам-донорам. У сучасному світі країна може розвиватися як за рахунок внутрішнього людського капіталу, так і за рахунок використання своїх людських ресурсів за кордоном.

Українські професіонали вищої кваліфікації, емігрувавши в більш розвинені країни, надалі сприяють залученню інвестицій, технологій, ідей і більш ефективних стандартів ведення бізнесу на батьківщину.

Повернувшись, такі люди можуть принести більше користі Україні, а державі менше доведеться витрачати коштів на створення всередині країни умов, необхідних для розвитку талантів. Крім того, тимчасовий виїзд студентів і вчених для участі в дослідженнях і проектах підвищує кваліфікацію вітчизняних дослідників і сприяє інтеграції України у світову науково-технічну і освітню співдружність.

Крім того, емігранти сприяють просуванню вітчизняних товарів і послуг на світовому ринку.

Можливість еміграції стимулює розвиток вітчизняного ринку праці. В українців виникає привід здобувати конкурентоспроможну освіту, щоб знайти роботу за кордоном.

Водночас «відплив розумів» призводить до деградації людського капіталу і економіки країни. Створюється порочне коло, коли кожному наступному поколінню доводиться вчитися і переймати навички у людей зі все більш низькою кваліфікацією. У результаті в країні знижується продуктивність праці, падає конкурентоспроможність в залученні інвестицій у високотехнологічні галузі, і економіка замикається на виробництві товарів з низькою доданою вартістю. Якщо через еміграцію країна позбудеться критичної маси добре освічених і діяльних людей, вона потрапить в замкнуте коло деградації робочої сили і виробництва, для виходу з якого будуть потрібні набагато більші ресурси, ніж для створення умов для роботи талановитим людям, поки в країні вони ще є.

Також проблемою є те, що дефіцит кадрів збільшує витрати економіки і ускладнює її реформування. Крім того, країна не одержує віддачі від своїх вкладень в людський капітал. В Україні подібні соціальні витрати становлять третину державного бюджету. Якщо ж висококваліфіковані фахівці, які виросли в країні, зокрема завдяки подібній державній підтримці, емігрують в інші країни, то держава втрачає можливість капіталізувати свої витрати - плодами її вкладень скористаються економіки інших країн.

Довідка УНІАН. Дебати «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», що відбулися 22 вересня 2011 року в Києві, – це вже шістнадцяті публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».

Організатори заходу – фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared.

Фонд «Ефективне управління» був створений за ініціативою бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів із бездоганною репутацією.