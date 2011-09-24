Віце-мера Одеси залишили під вартою на два місяці

Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід віце-мерові Одеси Миколі ІЛЬЧЕНКУ та директорові комунального підприємства «Узбережжя» Олегу КУХТЕЮ у вигляді утримання під вартою терміном два місяці, повідомив адвокат Вадим ДИННИК.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо третього фігуранта у кримінальній справі депутата Одеської міськради Олега ГОЦУЛЯКА обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, зазначив В.ДИННИК, який є захисником всіх трьох затриманих київською міліцією. При цьому суд врахував ту обставину, що депутат міськради О.ГОЦУЛЯК не є посадовцем.

За його словами, ухвалюючи рішення у цій справі, суд не розглядав довідку про стан здоров`я віце-мера Одеси.

Згідно деякими даними, у справі фігурують 11 епізодів здирства у великих розмірах, по одному з яких проходять спільниками О.ГОЦУЛЯК і О.КУХТЕЙ.

Затриманих підозрюють в злочині, передбаченому ч.3 ст. 368 (отримання хабара у великому розмірі групою осіб, що посідають відповідальні посади) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в прес-службі МВС України, співробітники Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України викрили учасників злочинної групи з корумпованими зв`язками, які вимагали хабарі за надання в оренду пляжів на одеському узбережжі Чорного моря. До складу групи увійшли заступник міського голови Одеси М.ІЛЬЧЕНКО, депутат міської ради О.ГОЦУЛЯК і директор комунального підприємства КП «Узбережжя» О.КУХТЕЙ.

Встановлено, що керівник КП за сприяння депутата міськради створив систему здирства і отримання хабарів від підприємців, які займалися організацією відпочинку на пляжах Одеси. Потім частину одержаних хабарів передавали заступникові мера. Останній надавав дозвіл і підписував відповідні розпорядження з оформлення оренди.

22 вересня в Одесі працівники Антикорупційного бюро спільно з Генпрокуратурою України в ході проведення спецоперації затримали «на гарячому» депутата міськради і директора комунального підприємства при отриманні частини хабара у розмірі 9,5 тис. дол. від приватного підприємця за надання в оренду частини території пляжу. Затримано також заступника мера Одеси.