Завтра повітря прогріється до 20°

Завтра, 26 вересня, в Україні утримається невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі очікується 2-7° тепла, в Україні, крім більшості південних областей, на ґрунті місцями (у Карпатах та північній частині повсюди) заморозки 0-3°, на узбережжі морів 10-15° тепла; вдень 14-20°, на заході та півдні до 24°.

У Києві та Київській області завтра невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°; температура вдень 15-20° тепла; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

Сьогодні, 25 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°; у Дніпрі біля Києва - 16°.

Також Гідрометцентр попереджає, що 26-28 вересня в Україні, крім Карпат та Прикарпаття, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.