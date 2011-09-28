Янукович привітав євреїв з Новим роком

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ привітав євреїв України зі святом Рош-Га-Шана – юдейського Нового 5772 року.

Як відзначив глава держави у своєму вітанні, яке розміщено на його сайті, «віддавна це свято було і сьогодні залишається для єврейської громади невичерпним джерелом радості, торжества і надії, святом зміцнення віри».

В.ЯНУКОВИЧ побажав євреям здоров`я, миру та добробуту.

Як повідомлялося, цього року юдейський новий рік - Рош-Га-Шана відзначається 28-29 вересня - через 163 дня після Песаха. Рош-Га-Шана знаменує початок десяти днів, які прийнято присвячувати молитвам і роздумам - так звані Дні трепету. Завершує цей період головне іудейське свято Йом-Кіпур, День Спокути.