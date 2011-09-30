Київська ОДА встановила «олімпіадні» стипендії вчителям

Київська обласна державна адміністрація встановила стипендії педагогам, які підготували переможців предметних олімпіад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, про це повідомив губернатор Анатолій ПРИСЯЖНЮК, вітаючи в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка працівників освіти Київщини з професійним святом.

Звертаючись до освітян, голова КОДА зазначив, що саме вони своєю невтомною і наполегливою працею плекають майбутнє нашої держави.

Водночас, за словами губернатора, влада в складних економічних умовах розуміє, що без розвитку освітянської галузі та соціального захисту педагогів говорити про перспективи було б не щиро. Тому вже цього року було здано в експлуатацію дві нові школи в Білоцерківському та Вишгородському районах, а до кінця року введуть у експлуатацію ще дві загальноосвітні школи у Фастівському та Васильківському районах.

Також, яка зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, відновлюються й дошкільні заклади освіти, і за цими показниками Київщина є лідером.

У повідомленні зазначається, що наразі школи області на 100 відсотків забезпечені підручниками та необхідним приладдям. Усі освітні заклади Київщини підготовлені до опалювального сезону.

На сьогодні в області працює 16,5 тис. педагогічних працівників, у тому числі 300 молодих фахівці, які цього року закінчили виші та розпочали викладацьку діяльність.