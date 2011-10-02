Погода на завтра

3 жовтня в Україні, за прогнозами синопктиків, утримається мінлива хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°), на узбережжі морів 6-11° тепла; вдень 12-17°, в західних областях 16-21°, у східній частині 9-14° тепла.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°), вдень 12-17° тепла. У м. Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.

2 жовтня температура води в Чорному та Азовському морях 16-20°, у Дніпрі біля Києва 15°.