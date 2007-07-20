На місці фосфорної аварії зібралися селяни, очікуючи Ющенка

На місці аварії потяга з фосфором в Ожидові Львівської області близько 30 селян зібралися, очікуючи на Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, жителів с.Ожидів зібралися біля імпровізованого контрольно-пропускного пункту.

За словами селян, їх ніхто з представників влади не поінформував про прибуття глави держави. Вони дізналися про це із засобів масової інформації і прийшли сюди, сподіваючись на зустріч з В.ЮЩЕНКОМ і хочуть «почути правду про те, що коїться в районі».

До них вийшов начальник обласного штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи Валерій П’ЯТАК, який запевнив, що В.ЮЩЕНКО, який планує побувати на місці аварії, ознайомиться з проблемами жителів Буського району.

На автотрасі Львів-Буськ виставлено патрульні пости ДАІ. Жителі прилеглих населених пунктів, почувши про приліт Президента України, збираються біля траси.

На місці події цілодобово працюють медичні бригади Львівської залізниці та лікарень Львівщини. «Станом на 16.00 до медиків за допомогою звернулося сьогодні 17 осіб з числа ліквідаторів аварії та жителів села Ожидів. Жодного госпіталізовано не було, медична допомога надавалася на місці», - повідомив УНІАН заступник начальника медичної служби Львівської залізниці Василь ГОРОДИСЬКИЙ, який перебуває на місці події.