Литвин у Львові зустрінеться з польським спікером

07:22, 11 жовтня 2011
Суспільство
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Програма поїздки

11 жовтня відбудеться поїздка до Львова голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

В.ЛИТВИН візьме участь в урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.

Також голова парламенту ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу Львівського аеропорту та зустрінеться з маршалком Сейму Республіки Польща Гжегогожем СХЕТИНОЮ.

 

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