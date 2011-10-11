Литвин у Львові зустрінеться з польським спікером
07:22, 11 жовтня 2011Суспільство
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Програма поїздки
11 жовтня відбудеться поїздка до Львова голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.
В.ЛИТВИН візьме участь в урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.
Також голова парламенту ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу Львівського аеропорту та зустрінеться з маршалком Сейму Республіки Польща Гжегогожем СХЕТИНОЮ.
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