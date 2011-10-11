Литвин у Львові зустрінеться з польським спікером

Програма поїздки

11 жовтня відбудеться поїздка до Львова голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради. В.ЛИТВИН візьме участь в урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Також голова парламенту ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу Львівського аеропорту та зустрінеться з маршалком Сейму Республіки Польща Гжегогожем СХЕТИНОЮ.

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