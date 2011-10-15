Луганських чиновників упіймали на продажу бази відпочинку за 200 тисяч

У Луганській області порушено справу стосовно чиновників районної держадміністрації, які продали базу відпочинку за заниженою на понад 500 тис. грн. ціною.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Луганській області.

Згідно з повідомленням, на сесії однієї з районних рад області депутати ухвалили рішення реалізувати базу відпочинку, яка знаходиться на території району.

Правоохоронці з`ясували, що при визначенні вартості цієї нерухомості чиновники не організували повноцінну експертизу. За основу при визначенні ціни була узята так звана залишкова вартість, а це приблизно 200 тис. грн. За цю суму база була продана одній з комерційних структур.

Одержавши відповідну інформацію, співробітники Управління держслужби з боротьби з економічними злочинами УМВС України у Луганській області провели перевірку на предмет законності реалізації комунальної власності. За даними незалежної експертизи, яку організували правоохоронці , реальна вартість бази відпочинку становить 800 тис. грн. Як було встановлено в процесі перевірки, база була реалізована приватній структурі з грубими порушеннями. Аукціон з її продажу був проведений формально.

За даними прес-служби, нанесений територіальній громаді збиток перевищив 500 тис. грн.

Проти чиновників РДА порушено кримінальну справу за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

УМВС спільно з прокуратурою готує документи до суду, який вирішуватиме питання про повернення у комунальну власність бази відпочинку.